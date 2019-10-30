Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины

Новости спорта:Смотреть прямую видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины Динамо - Шахтер

Сегодня, 30 октября, в Украине проходят матчи 1/8 финала Кубка страны. В главном поединке игрового дня Динамо в Киеве на НСК "Олимпийский" примет донецкий Шахтер.

Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч покажете телеканал "2+2". В этой статье будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Отметим, Шахтер и Динамо стартуют в Кубке Украины 2019/20 со стадии 1/8 финала.

Напомним, в чемпионате Украины лидирует Шахтер, а Динамо после 12-и туров отстает от Горняков на 10 очков.