Скачать
Среда, 30.10.2019
Кубок Украины: расписание матчей 30 октября
Кубок Украины: расписание матчей 30 октября
Александрия - Заря: прямая трансляция матча 1/8 Кубка Украины (Видео)
Александрия - Заря: прямая трансляция матча 1/8 Кубка Украины (Видео)
Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
Владимир Кличко сделал заявление касательно своего возвращения в бокс
Владимир Кличко сделал заявление касательно своего возвращения в бокс

Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины

Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины
18:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Смотреть прямую видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины Динамо - Шахтер

Сегодня, 30 октября, в Украине проходят матчи 1/8 финала Кубка страны. В главном поединке игрового дня Динамо в Киеве на НСК "Олимпийский" примет донецкий Шахтер. 

Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч покажете телеканал "2+2". В этой статье будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Отметим, Шахтер и Динамо стартуют в Кубке Украины 2019/20 со стадии 1/8 финала. 

Хачериди провел первую тренировку за Динамо-Брест (Видео)

Напомним, в чемпионате Украины лидирует Шахтер, а Динамо после 12-и туров отстает от Горняков на 10 очков. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Видео, Кубок Украины, Динамо - Шахтер, Видеотрансляция матча Динамо - Шахтер, Онлайн-трансляция Динамо - Шахтер, Динамо - Шахтер Видео матча, Полное видео матча Динамо - Шахтер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С такой поддержкой Зинченко быстро вернется: Седан показала общий снимок
02 Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
03 Александрия - Заря: прямая трансляция матча 1/8 Кубка Украины (Видео)
04 Где сегодня смотреть матч 1/8 Кубка Украины Динамо - Шахтер
05 Ирина Морозюк хочет "сломать систему" и вывести свой клуб в Премьер-лигу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь