Азар заявил, за какой клуб мечтал играть всю жизнь

Новости спорта:Бельгиец назвал клуб своей мечты

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар дал телеканалу Realmadrid TV.

«Я всегда мечтал играть за «Реал Мадрид» – за лучший клуб мира, поэтому сейчас я счастлив. Тибо Куртуа всегда говорил мне, что «Реал» – это самый лучший клуб, и по окончании Чемпионата Мира-2018 я принял решение, что должен стать игроком «Мадрида» прямо сейчас.

Однако тогда это было невозможно, поэтому мне пришлось провести еще один год в «Челси», и это облегчило мой уход оттуда: в клубе приняли мое решение и разрешили мне уйти. У меня состоялся разговор с президентом мадридского «Реала», и Флорентино Перес сказал мне, что он ждет меня в «Мадриде».

Также я общался с Лукой Модричем, и у меня сложилось впечатление, что все хотят меня видеть в Мадриде, и вот я здесь.