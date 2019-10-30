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Азар заявил, за какой клуб мечтал играть всю жизнь
18:31 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Бельгиец назвал клуб своей мечты

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар дал телеканалу Realmadrid TV.

«Я всегда мечтал играть за «Реал Мадрид» – за лучший клуб мира, поэтому сейчас я счастлив. Тибо Куртуа всегда говорил мне, что «Реал» – это самый лучший клуб, и по окончании Чемпионата Мира-2018 я принял решение, что должен стать игроком «Мадрида» прямо сейчас.

Однако тогда это было невозможно, поэтому мне пришлось провести еще один год в «Челси», и это облегчило мой уход оттуда: в клубе приняли мое решение и разрешили мне уйти. У меня состоялся разговор с президентом мадридского «Реала», и Флорентино Перес сказал мне, что он ждет меня в «Мадриде».

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Также я общался с Лукой Модричем, и у меня сложилось впечатление, что все хотят меня видеть в Мадриде, и вот я здесь.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, Примера, Новости спорта, Эден Азар, Новости футбола.
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