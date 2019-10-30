Азар: Зидан - образец для подражания

Новости спорта:Вингер Реала Эден Азар рад работе под руководством французского менеджера.

Крайний полузащитник мадридского Реала Эден Азар рассказал о своих эмоциях от работы с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

"Для всех в футболе Зидан — образец для подражания. Он удивлял всех, когда играл. Когда я был ребенком, я любил его, я смотрел его игры и хотел, чтобы Зидан продолжал играть всегда".

"После того, как он ушел, я не думал, что он так скоро начнет тренерскую карьеру. Однако, все обернулось так, что он оказался здесь, и я тоже".

"Наличие моего кумира в качестве менеджера означает, что изучение чего-то нового от него делает меня счастливым. Он честен и говорит с вами, когда ему это нужно", — сказал Азар Real Madrid TV.