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Азар: Зидан - образец для подражания

Азар: Зидан - образец для подражания
20:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Вингер Реала Эден Азар рад работе под руководством французского менеджера.

Крайний полузащитник мадридского Реала Эден Азар рассказал о своих эмоциях от работы с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

"Для всех в футболе Зидан — образец для подражания. Он удивлял всех, когда играл. Когда я был ребенком, я любил его, я смотрел его игры и хотел, чтобы Зидан продолжал играть всегда".

"После того, как он ушел, я не думал, что он так скоро начнет тренерскую карьеру. Однако, все обернулось так, что он оказался здесь, и я тоже".

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"Наличие моего кумира в качестве менеджера означает, что изучение чего-то нового от него делает меня счастливым. Он честен и говорит с вами, когда ему это нужно", — сказал Азар Real Madrid TV.

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ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Эден Азар, Новости футбола.
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