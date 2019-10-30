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Альянс и Горняк-Спорт забили восемь мячей на двоих в матче Кубка Украины (Видео)

Альянс и Горняк-Спорт забили восемь мячей на двоих в матче Кубка Украины (Видео)
22:15 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Представитель Второй лиги из Липовой Долины пробился в 1/4 финала Кубка Украины.

Альянс из Липовой Долины обыграл Горняк-Спорт в 1/16 финала Кубка Украины – 5:3. Хет-трик оформил Сергей Загинайлов, еще по одному мячу за Альянс забили Гаврась и Дугиенко. За представителя Первой лиги забивали Кравчук, Збунь и Лиховидько.

Альянс - Горняк-Спорт 5:3

Голы: Загинайлов, 10, 35, 54, Гаврась, 49, Дугиенко, 71 – Кравчук, 22, Збунь, 59, Лиховидько, 90+3.

Альянс: Важинский, Дугиенко, Пикуль, Писный, Осадчий, Приходько, Гаврась, С. Шарай (Шпыренок, 84), Анцибор (Зрибняк, 72), В. Шарай, Загинайлов (Сулейман, 67).

Горняк-Спорт: Данкович, Суханов, Кравчук, Белый, Шопин, Лозовой, Збунь, Чепелюк (Батюшин, 84), Одарюк (Козлов, 69), Лиховидько, Хомченко.

Предупреждения: Писный, Приходько – Хомченко, Лозовой

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Футбол, Видео, Кубок Украины, Новости футбола, ФК Горняк-Спорт, Альянс - Горняк-Спорт, ФК Альянс.
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