Альянс и Горняк-Спорт забили восемь мячей на двоих в матче Кубка Украины (Видео)

Альянс из Липовой Долины обыграл Горняк-Спорт в 1/16 финала Кубка Украины – 5:3. Хет-трик оформил Сергей Загинайлов, еще по одному мячу за Альянс забили Гаврась и Дугиенко. За представителя Первой лиги забивали Кравчук, Збунь и Лиховидько.
Альянс - Горняк-Спорт 5:3
Голы: Загинайлов, 10, 35, 54, Гаврась, 49, Дугиенко, 71 – Кравчук, 22, Збунь, 59, Лиховидько, 90+3.
Альянс: Важинский, Дугиенко, Пикуль, Писный, Осадчий, Приходько, Гаврась, С. Шарай (Шпыренок, 84), Анцибор (Зрибняк, 72), В. Шарай, Загинайлов (Сулейман, 67).
Горняк-Спорт: Данкович, Суханов, Кравчук, Белый, Шопин, Лозовой, Збунь, Чепелюк (Батюшин, 84), Одарюк (Козлов, 69), Лиховидько, Хомченко.
Предупреждения: Писный, Приходько – Хомченко, Лозовой