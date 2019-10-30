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Среда, 30.10.2019
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Динамо - Шахтер: как Попов забил победный гол (Видео)

Динамо - Шахтер: как Попов забил победный гол (Видео)
22:25 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Защитник Динамо Денис Попов успешно сыграл в дебютном матче против Шахтера.

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов забил решающий гол в матче 1/8 финала Кубка Украины против донецкого "Шахтера" (2:1).

Гол 20-летнего защитника помог команде Алексея Михайличенко выйти в 1/4 финала Кубка Украины.

Смотрите полное видео матча Динамо - Шахтер.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Денис Попов.
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