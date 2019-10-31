Буффон повторил впечатляющий рекорд Дель Пьеро

Голкипер Джанлуиджи Буффон повторил рекорд своего бывшего партнера по команде Алекса Дель Пьеро по матчам за Ювентус.
Буффон сравнялся с легендарным форвардом Дель Пьеро в матче Старой синьоры против Дженоа (2:1). Теперь у 41-летнего голкипера 513 матчей в составе бьянко-нери, сообщает ESPN.
Буффон в профессиональном футболе дебютировал в 1995 году в составе Пармы С 2001 по 2018 играл за Ювентус, после чего сезон провел в ПСЖ. С лета текущего года кипер вновь выступает в туринском клубе.
В нынешнем сезоне Буффон провел четыре игры в составе Ювентуса во всех турнирах.
Ювентус лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующей игре бьянконери сыграют против Торино.