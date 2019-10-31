Буффон повторил впечатляющий рекорд Дель Пьеро

Новости спорта:Джанлуиджи Буффон повторил рекорд своего бывшего партнера по команде Алекса Дель Пьеро по матчам за Ювентус.

Голкипер Джанлуиджи Буффон повторил рекорд своего бывшего партнера по команде Алекса Дель Пьеро по матчам за Ювентус.

Буффон сравнялся с легендарным форвардом Дель Пьеро в матче Старой синьоры против Дженоа (2:1). Теперь у 41-летнего голкипера 513 матчей в составе бьянко-нери, сообщает ESPN.

Буффон в профессиональном футболе дебютировал в 1995 году в составе Пармы С 2001 по 2018 играл за Ювентус, после чего сезон провел в ПСЖ. С лета текущего года кипер вновь выступает в туринском клубе.

В нынешнем сезоне Буффон провел четыре игры в составе Ювентуса во всех турнирах.

Ювентус лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующей игре бьянконери сыграют против Торино.