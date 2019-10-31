Динамо - Шахтер: обзор матча Кубка Украины (Видео)

В поединке 1/8 финала Кубка Украины киевское Динамо добыло тяжелую победу над донецким Шахтером в экстра тайме (2:1).
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Динамо — Шахтер 2:1
Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 — Степаненко, 90+2
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Сидорчук — Караваев, Цыганков, Вербич (Де Пена, 103) — Беседин (Гармаш, 90+3).
Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 53), Кривцов (Хочолава, 46), Матвиенко, Исмаили — Коваленко, Степаненко — Марлос (Маркос Антонио, 100), Тайсон, Коноплянка (Дентиньо, 73) — Мораес.