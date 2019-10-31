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Ливерпуль - Арсенал: голевое побоище на Энфилде (Видео)

Ливерпуль - Арсенал: голевое побоище на Энфилде (Видео)
09:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Ливерпуль и Арсенал забили 10 голов на двоих, а затем провели серию пенальти.

В среду, 30 октября, в Англии проходили матчи 1/8 финала Кубка английской Лиги. В центральной игре игрового дня Ливерпуль принимал Арсенал.

Матч оказался просто сумасшедшим и подарил болельщикам невероятное шоу с 10-голами в основное время.

Счет в поединке открыли хозяева: на 6-й минуте Мустафи в борьбе с Брюстером переправил мяч в собственные ворота. Уже через 13 минут Торрейра оказался в идеальном месте на добивании и сравнял счет. Через несколько минут гости вышли вперед опять благодаря добиванию: Мартинелли оказался в нужном месте в нужное время. На 36-й минуте встречи гости увеличили преимущество с помощью гола все того же Мартинелли. Под занавес тайма Милнер реализовал пенальти, сократив отставание в счете до 1 гола.

Второй тайм начался с ужасной ошибки защитника хозяев, что привело к голу Мэйтленда-Найлза. На 58-й минуте поединка экс-игрок Канониров  Окслейд-Чемберлен забил шикарный гол ударом слета. Еще через 4 минуты Ориги фантастическим финтом убрал соперника и поразил ворота Мартинеса. На гол-красавец Окслейда-Чемберлена Арсенал ответил не менее шикарным дальним попаданием от Уиллока. В компенсированное время мерсисайдцам удалось сравнять счет в этом безумном противостоянии: Ориги блестящим ударом в падении поразил ворота гостей.

В серии пенальти более удачливым оказался именно Ливерпуль. В составе Арсенала пенальти не реализовал Себальос.

Видеообзор матча:

Ливерпуль - Арсенал 5:5 (по пенальти — 5:4)

Голы: Мустафи, 6 (в свои ворота), Милнер, 43 (с пенальти), Окслейд-Чемберлен, 58, Ориги, 62, 90+4 — Торрейра, 19, Мартинелли, 26, 36, Мэйтленд-Найлз, 54, Уиллок, 70

Ливерпуль: Келлехер — Уильямс, Гомес, ван ден Берг, Милнер — Лаллана, Кейта (Джонс, 55), Окслейд-Чемберлен (Чиривелья, 81) — Эллиотт, Ориги, Брюстер

Арсенал: Мартинес — Бельерин, Холдинг, Мустафи, Колашинац (Тирни, 83) — Торрейра (Себальос, 72), Уиллок — Мэйтленд-Найлз, Озил (Гендузи, 65), Сака — Мартинелли

Предупреждения: Брюстер, Лаллана — Уиллок, Колашинац, Сака

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