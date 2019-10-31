Футболисты Барселоны были готовы пойти на уступки ради возвращения Неймара

Новости спорта:Жерар Пике рассказал некоторые подробности переговорного процесса между Барселоной и Неймаром.

В Барселоне все еще надеются на возвращения Неймара. Бессменный лидер защиты каталонцев Жерар Пике пролил свет на некоторые подробности возможного трансфера бразильца в команду.

Пике рассказала, что игроки Барселоны были готовы на уступки в личных контрактах ради обратного перехода Неймара из ПСЖ в Барсу. Он отметил, что эти уступки могли помочь команде с соблюдением правил финансового фэйр-плей, однако в дальнейшем в переговорном процессе между сторонами возникли другие проблемы.

"Мы спрашивали у президента, можем ли мы изменить условия наших контрактов, потому что понимали, что есть проблема с финансовым фэйр-плей. Мы были готовы пожертвовать зарплатами в первый год. Мы хотим помогать клубу и в данном случае мы хотели помочь избежать проблемы с финансовым фэйр-плей. Речь шла о поиске способа помочь клубу подписать Неймара, сделать так, чтобы эта сделка стала возможной. Сначала руководство посчитало это хорошей идеей, но потом возникли какие-то проблемы", - цитирует Пике Goal.com со ссылкой на Cadena Ser.

Кроме того, Пике назвал переход Неймара в ПСЖ "походом в золотую тюрьму".

"Может ли Неймар вернуться? В футболе все возможно, и с каждым годом это становится очевиднее. Когда Неймар уходил в ПСЖ, мы говорили ему, что он идет в золотую тюрьму. В футболе все может произойти, и вполне вероятно, что дверь окажется открытой", - расказал Жерар.