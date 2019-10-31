Скачать
Четверг, 31.10.2019
Рамос повторил невероятный рекорд Месси в Ла Лиге (Видео)
Рамос повторил невероятный рекорд Месси в Ла Лиге (Видео)
Звезда НБА сломал руку после ужасного падения во время матча (Видео)
Звезда НБА сломал руку после ужасного падения во время матча (Видео)
Украинского бойца жестко вырубили на турнире по ММА в Польше (Видео)
Украинского бойца жестко вырубили на турнире по ММА в Польше (Видео)
Ливерпуль - Арсенал: голевое побоище на Энфилде (Видео)
Ливерпуль - Арсенал: голевое побоище на Энфилде (Видео)

Бейл вновь самовольно покинул расположение Реала

Бейл вновь самовольно покинул расположение Реала
12:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гарет Бэйл не досмотрел до конца победный матч 11-го тура испанской Примеры с Леганесом

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не досмотрел до конца победный матч 11-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (5:0), который состоялся накануне, 30 октября, в Мадриде.

Как сообщает Marca, 30-летний футболист, в настоящее время восстанавливающийся после травмы, наблюдал за игрой с трибуны домашнего стадиона «сливочных» «Сантьяго Бернабеу». Арену валлиец покинул на 82-й минуте встречи. Таким образом, Бэйл не увидел пятый гол своей команды и не поздравил её с победой в раздевалке.

При этом, по словам издания, Гарет не нарушил клубных правил, поскольку «Реал» штрафует только тех игроков, которые покидают стадион раньше 80-й минуты матча.

Ранее Бэйл неоднократно опаздывал на матчи, в которых не принимал участие, и покидал арену раньше их окончания. В марте этого года форвард был заменён во втором тайме встречи с «Барселоной», а уже спустя несколько минут уехал со стадиона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятов просто смотрел: Сидорчук забил невероятный гол Шахтеру (Видео)
02 Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины
03 Динамо - Шахтер: обзор матча Кубка Украины (Видео)
04 Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины (Видео)
05 Динамо 2:1 Шахтер: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь