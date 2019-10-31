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Рамос повторил невероятный рекорд Месси в Ла Лиге (Видео)

Рамос повторил невероятный рекорд Месси в Ла Лиге (Видео)
12:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Серхио Рамос забил в 16-и розыгрышах чемпионата Испании подряд.

Вчера, 30 октября, состоялось несколько матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу. В частности, в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" Реал принимал Леганес. В итоге матче завершился разгромной победой подопечных Зинедина Зидана со счетом 5:0. 

Капитан и бессменный лидер Сливочных Серхио Рамос забил гол с пенальти в этой встрече, таким образом, игрок забил в 16-и сезонах розыгрыша Ла Лиги подряд. По этому показателю Рамос сравнялся с капитаном Барселоны Лионелем Месси.

Видеообзор матча Реал - Леганес:

Ливерпуль - Арсенал: голевое побоище на Энфилде (Видео)

После 10-и сыгранных матчей Реал занимает в Примере второе место. Отставание от Барселоны - одно очко. Очный поединок между командами должен был пройти в столице Каталонии в октябре, однако из-за протестов матч перенесли.

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Серхио Рамос, ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Видео, Ла Лига, Примера, Новости футбола, ФК Леганес.
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