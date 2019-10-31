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"Мы смотрелись ужасно": Каштру похвалил Динамо

"Мы смотрелись ужасно": Каштру похвалил Динамо
12:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Луиш Каштру прокомментировал результат матча против киевского Динамо в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал результат матча против киевского Динамо в матче 1/8 финала Кубка Украины.

"Коноплянка перешел не в центр, а направо, Марлос стал играть "десятку". Игра требовала динамики Тайсона с Исмаили. Коноплянка слева немного занимал зону Исмаили. Тайсон больше забегал в середину между линиями, что позволяло Исме отвечать за фланг. Изменение было сделано для того, чтобы Марлос был на позиции "десятки". С того момента, как он взялся выполнять эту задачу, наша игра улучшилась. Было пространство между линиями обороны и полузащиты, и Тайсон с большой мобильностью отлично занимал эту зону.

Мы очень плохо начали матч. У нас были сложные 15 минут, где мы действительно плохо играли. После пропущенного гола через несколько минут все немного улучшилось. Мы решили поменять тактику, внести это изменение, и после него игра стала более удачной. Это именно из-за динамики Тайсона и Исмаили на левом фланге, плюс Марлос отлично отвечал за пространство между линиями обороны и полузащиты Динамо". Это прибавило вариативности нашей игре. Правша Коноплянка действовал на правом фланге, что позволяло Тайсону дать больше мобильности слева.

Сейчас нужно оценить ситуацию. У Кривцова мышечная травма – так мы думаем сейчас. По Коноплянке и Марлосу так же. Это понятно: в плотном календаре, при большом количестве матчей, такие сложности случаются. Постараемся восстановить их пусть не к следующей игре, но по крайней мере к Лиге чемпионов", - сказал Каштру.

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.
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