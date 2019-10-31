Ювентус намерен заполучить лучшего бомбардира Лиги чемпионов

Новости спорта:Ювентус заинтересован в приобретении нападающего Зальцбурга Эрлинга Холанда.

Ювентус заинтересован в приобретении нападающего Зальцбурга Эрлинга Холанда следующим летом, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По его информации, бьянконери готовы заплатить за 19-летнего норвежца 35-40 миллионов евро. Курировать сделку будет известный агент Мино Райола.

В нынешнем сезоне Холанд забил 22 мяча и отдал четыре голевые передачи в 14 матчах за Зальцбург. В частности, молодой форвард забил шесть голов в трех матчах Лиги чемпионов.

Ювентус по итогам десяти туров лидирует в чемпионате Италии. В субботу Старая синьора сыграет в дерби с Торино.