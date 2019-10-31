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Четверг, 31.10.2019
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Ювентус намерен заполучить лучшего бомбардира Лиги чемпионов

Ювентус намерен заполучить лучшего бомбардира Лиги чемпионов
14:11 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Ювентус заинтересован в приобретении нападающего Зальцбурга Эрлинга Холанда.

Ювентус заинтересован в приобретении нападающего Зальцбурга Эрлинга Холанда следующим летом, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По его информации, бьянконери готовы заплатить за 19-летнего норвежца 35-40 миллионов евро. Курировать сделку будет известный агент Мино Райола.

В нынешнем сезоне Холанд забил 22 мяча и отдал четыре голевые передачи в 14 матчах за Зальцбург. В частности, молодой форвард забил шесть голов в трех матчах Лиги чемпионов.

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Ювентус по итогам десяти туров лидирует в чемпионате Италии. В субботу Старая синьора сыграет в дерби с Торино.

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Футбол, Новости футбола, РБ Зальцбург, Эрлинг Холанд.
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