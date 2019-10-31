Лэмпард рассказал, когда Канте сможет вернутся на поле

Новости спорта:Фрэнк Лэмпард заявил, что лидер полузащиты вернется в состав в течении пары недель.

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, когда полузащитник Н’Голо Канте вернется в строй.

"Я надеюсь, что Канте приступит к тренировкам в течение ближайших двух-трёх дней и успеет вернуться до перерыва на матчи сборных.

Я хотел бы сегодня предоставить отдых Жоржиньо и Ковачичу, которые отдали много сил в последних матчах. Однако я не мог сделать это, поскольку мы пока не можем рассчитывать на Н’Голо, Росса Баркли и Рубена Лофтус-Чика. В этой ситуации мой выбор был ограничен", — приводит слова Лэмпарда пресс-служба "Челси".

Напомним, что Канте не выходил на поле после международного перерыва в середине октября. Лэмпард ранее выражал недовольство в связи с тем, что тренерский штаб сборной Франции не отпустил хавбека в расположение клуба, несмотря на травму.