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Сарри назвал имя игрока, без которого сложно Ювентусу

Сарри назвал имя игрока, без которого сложно Ювентусу
17:10 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Сарри назвал прессе игрока, которого считает важным для игры команды.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, аие выводы он сделал после матча с Дженоа.

"Первый тайм мы провели достаточно медленно. Мы столкнулись с трудностями, так как после перерыва подняли темп, но допустили слишком много ошибок. Победный результат мы получили только в конце, но я чувствую, что он стал следствием той работы, которую мы проделали, в том числе и шансов, которые мы создали.

Временами мы играли хорошо, но в остальных случаях мы действовали слишком медленно. В нашем составе лишь Игуаина можно назвать игроком, который обладает характеристиками настоящего центрального нападающего. Все остальные - нетипичные варианты.

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ФК Ювентус, Серия А, Новости спорта, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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