Сарри назвал имя игрока, без которого сложно Ювентусу

Новости спорта:Сарри назвал прессе игрока, которого считает важным для игры команды.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, аие выводы он сделал после матча с Дженоа.

"Первый тайм мы провели достаточно медленно. Мы столкнулись с трудностями, так как после перерыва подняли темп, но допустили слишком много ошибок. Победный результат мы получили только в конце, но я чувствую, что он стал следствием той работы, которую мы проделали, в том числе и шансов, которые мы создали.

Временами мы играли хорошо, но в остальных случаях мы действовали слишком медленно. В нашем составе лишь Игуаина можно назвать игроком, который обладает характеристиками настоящего центрального нападающего. Все остальные - нетипичные варианты.

Несмотря на доминирующее владение, без Гонсало у нас всегда сохраняется риск того, что мы будем недостаточно присутствовать в штрафной соперника.