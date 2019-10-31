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Александрия из-за травмы лишилась ключевого игрока

Александрия из-за травмы лишилась ключевого игрока
20:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Тренер Александрии высказался о серьезной кадровой потере в команде.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал травму форварда Артема Ситало в матче Кубка Украины против Зари (1:1, 5:4 по пен.).

«У Артема что-то хрустнуло в колене. Сделали снимок, проведут МРТ. Но, скорее всего, у него серьезная травма», — приводит слова Шарана телеканал Футбол 1 в программе Футбол News.

Напомним, что игрок был заменен в конце первого экстра-тайма против луганского клуба. Вместо него на поле выше Дмитрий Гречишкин.

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Ситало выступает за александрийцев с 2017 года. 30-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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ФК Александрия, УПЛ, Владимир Шаран, Новости футбола, Сергей Ситало.
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