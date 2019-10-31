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Игрок Динамо: При Михайличенко улучшилась дисциплина

Игрок Динамо: При Михайличенко улучшилась дисциплина
22:28 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Фран Соль рассказал о изменениях в команде с приходом Михайличенко.

Нападающий «Динамо» Фран Соль рассказал о работе с Алексеем Михайличенко.

- Как изменился тренировочный процесс в «Динамо» с приходом Михайличенко?

– На тренировках мы практикуем игру в два касания, поскольку мяч быстрее футболистов. Мне импонирует такая стратегия. Наши тренировки стали более интенсивными. Дисциплина усилилась в «Динамо», и мне нравится это. Иначе мы не достигнем желаемых результатов.

- Какие требования нового тренера к игрокам?

– Такие, которые должны быть к футболистам: нападающие должны забивать, защитники защищать. Когда он только пришел в команду, понял, что нужно выполнить большой объем работы.

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Тренер пытается улучшить нашу игру, дать каждому что-то новое. Он поддерживает нас, говорит, что все получится.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, Фран Соль.
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