Игрок Динамо: При Михайличенко улучшилась дисциплина

Новости спорта:Фран Соль рассказал о изменениях в команде с приходом Михайличенко.

Нападающий «Динамо» Фран Соль рассказал о работе с Алексеем Михайличенко.

- Как изменился тренировочный процесс в «Динамо» с приходом Михайличенко?

– На тренировках мы практикуем игру в два касания, поскольку мяч быстрее футболистов. Мне импонирует такая стратегия. Наши тренировки стали более интенсивными. Дисциплина усилилась в «Динамо», и мне нравится это. Иначе мы не достигнем желаемых результатов.

- Какие требования нового тренера к игрокам?

– Такие, которые должны быть к футболистам: нападающие должны забивать, защитники защищать. Когда он только пришел в команду, понял, что нужно выполнить большой объем работы.

Тренер пытается улучшить нашу игру, дать каждому что-то новое. Он поддерживает нас, говорит, что все получится.