Игроки Арсенала хотят, чтобы Джака остался капитаном

Новости спорта:Футболисты лондонского Арсенала поддержали своего напарника.

В десятом туре АПЛ Арсенал не сумел обыграть Кристал Пэлас (2:2), а матч, к тому же, закончился конфликтом между Гранитом Джакой и болельщиками "канониров".

27-летнего футболиста освистывали болельщики собственной команды, на что он ответил фразой "f**k off".

Тем не менее, как сообщает The Telegraph, игроки Арсенала поддерживают Джаку и надеются, что он останется капитаном команды. Решение должен принять главный тренер Унаи Эмери.

Отметим, что в матче Кубка лиги против Ливерпуля Гранит Джака оказался вне заявки своей команды.