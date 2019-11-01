Подробности трансферного бана Челси

Новости спорта:ФИФА опубликовала список нарушений, которые привели к трансферному бану "синих".

За последние 10 лет Челси 150 раз нарушил трансферные правила при переходах 69 разных футболистов академии, сообщает The Telegraph. За это клуб был наказан запретом на проведение трансферов этим летом и в ближайшем январе.

В апреле юристы "синих" пытались обжаловать наказание, приводя в качестве аргументов то, что незарегистрированные игроки просто находились на просмотре. Среди таких "футболистов на просмотре" был один, который сыграл 75 матчей за клуб за три года.

Также клуб указывал на то, что игры между академиями не являются турнирами под эгидой национальных ассоциаций в строгом смысле.

ФИФА сочла доказательства Челси неубедительными и оставила в силе трансферный бан, а также финансовое наказание – 600 тысяч швейцарских франков.

Челси никого не покупал этим летом из-за трансферного бана, однако вернул в команду нескольких воспитанников и под руководством Фрэнка Лампарда идет четвертым после 10 туров, набрав 20 очков.

Следующий матч "синие" проведут против Уотфорда второго ноября. Начало игры – в 19:30.