Карлос Тевес сравнил Месси и Роналду

Новости спорта:Аргентинец Карлос Тевес отметил работоспособность КриРо и талант Лионеля.

Нападающий Бока Хуниорс и экс-игрок сборной Аргентины Карлос Тевес за свою продолжительную карьеру успел поиграть, как с Криштиану Роналду, так и с Лионелем Месси.

Опытный форвард признался, что между этими двумя звездами футбола есть кардинальные различия, о которых он и рассказал.

"Роналду проводит весь день в спортзале, он одержим этим. Когда тренировка начиналась в 9 утра, он в 8 был уже там. Я приходил и в 7:30, но Криштиану все равно уже был на занятии. Однажды я приложил все усилия и приехал на базу в 6:30, но Роналду все равно уже тренировался.

Месси совсем другой, у него все получается естественным образом. Конечно, он работает над теми компонентами, которые у него получаются. Когда-то он плохо выполнял штрафные, теперь же все иначе. Лео этого достиг благодаря тренировкам над собой", - приводит слова Тевеса сайт известного журналиста Джанлукки Ди Марцио.