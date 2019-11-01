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Джака исключен из состава Арсенала

Джака исключен из состава Арсенала
16:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Гранит Джака исключен из состава Арсенала на матч с Вулверхэмптоном.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери сообщил о решении исключить капитана команды полузащитника Гранита Джаку из заявки на матч с «Вулверхэмптоном» в 11-м туре английской Премьер-лиги.

«Он извинился перед болельщиками и всеми остальными. Теперь наше внимание обращено только на завтрашний матч. Завтра Джака не сыграет, потому что нам нужно на 100 процентов сфокусироваться на игре», — приводит слова Эмери The Independent.

Напомним, конфликт между Джакой и фанатами «Арсенала» произошёл во время матча 10-го тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2).

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После замены хавбека освистали трибуны, в ответ капитан «канониров» приложил руку к уху, спровоцировав болельщиков на ещё большую обструкцию. После этого Джака снял с себя футболку и ушёл в подтрибунное помещение. Позднее футболист выступил с заявлением, в котором принёс извинения за свой поступок.

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, ФК Вулверхємптон.
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