"Привет, Роналдиньо": игрок Эвертона забил шедевральный гол с отрицательного угла (Видео)

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Пятница, 01.11.2019
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16:35 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Английский форвард Доминик Калверт-Льюин показал, как умеет красиво забивать голы.

Нападающий Эвертона Доминик Калверт-Льюин продемонстрировал феноменальную технику владения мячом на тренировке своей команды.

Партнеры Калверта-Льюина по команде говорят, что английский форвард регулярно отрабатывает на тренировочных занятиях различные способы и технику ударов по воротам.

Предлагаем вам посмотреть один из самых эффектных ударов.

 
 
 
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Публикация от 433 (@433)

 

Доминик Калверт-Льюин является воспитанником Шеффилд Юнайтед, в котором он начал заниматься с восьми лет. Затем форвард перебрался в ливерпульский Эвертон в 2016 году за 1,5 миллиона фунтов. 

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В текущем сезоне АПЛ Доминик сыграл восемь поединков в составе "ирисок", в которых отличился тремя забитыми голами. В следующем туре Премьер лиги Эвертон сыграет против Тоттенхэма и англичанин может уже на поле показать, как он умеет забивать голы. Получится это у него или нет посмотрим уже в воскресенье. Начало поединка Эвертон - Тоттенхэм в 18:30 по киевскому времени.

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ФК Эвертон, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Доминик Калверт-Льюин.
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