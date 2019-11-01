"Привет, Роналдиньо": игрок Эвертона забил шедевральный гол с отрицательного угла (Видео)

Нападающий Эвертона Доминик Калверт-Льюин продемонстрировал феноменальную технику владения мячом на тренировке своей команды.
Партнеры Калверта-Льюина по команде говорят, что английский форвард регулярно отрабатывает на тренировочных занятиях различные способы и технику ударов по воротам.
Предлагаем вам посмотреть один из самых эффектных ударов.
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Доминик Калверт-Льюин является воспитанником Шеффилд Юнайтед, в котором он начал заниматься с восьми лет. Затем форвард перебрался в ливерпульский Эвертон в 2016 году за 1,5 миллиона фунтов.
В текущем сезоне АПЛ Доминик сыграл восемь поединков в составе "ирисок", в которых отличился тремя забитыми голами. В следующем туре Премьер лиги Эвертон сыграет против Тоттенхэма и англичанин может уже на поле показать, как он умеет забивать голы. Получится это у него или нет посмотрим уже в воскресенье. Начало поединка Эвертон - Тоттенхэм в 18:30 по киевскому времени.