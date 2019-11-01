"Привет, Роналдиньо": игрок Эвертона забил шедевральный гол с отрицательного угла (Видео)

Новости спорта:Английский форвард Доминик Калверт-Льюин показал, как умеет красиво забивать голы.

Нападающий Эвертона Доминик Калверт-Льюин продемонстрировал феноменальную технику владения мячом на тренировке своей команды.

Партнеры Калверта-Льюина по команде говорят, что английский форвард регулярно отрабатывает на тренировочных занятиях различные способы и технику ударов по воротам.

Предлагаем вам посмотреть один из самых эффектных ударов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 433 (@433) 1 Ноя 2019 в 2:33 PDT

Доминик Калверт-Льюин является воспитанником Шеффилд Юнайтед, в котором он начал заниматься с восьми лет. Затем форвард перебрался в ливерпульский Эвертон в 2016 году за 1,5 миллиона фунтов.

В текущем сезоне АПЛ Доминик сыграл восемь поединков в составе "ирисок", в которых отличился тремя забитыми голами. В следующем туре Премьер лиги Эвертон сыграет против Тоттенхэма и англичанин может уже на поле показать, как он умеет забивать голы. Получится это у него или нет посмотрим уже в воскресенье. Начало поединка Эвертон - Тоттенхэм в 18:30 по киевскому времени.