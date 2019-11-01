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Вальверде поведал, что хотел бы изменить в Барселоне

Вальверде поведал, что хотел бы изменить в Барселоне
19:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Эрнесто Вальверде хочет, чтобы команда побеждала и на выезде.

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий в преддверии выездной встречи 12-го тура испанской Примеры с «Леванте».

«У «Леванте» убийственные контратаки, с очень быстрыми футболистами. Нас ждёт трудный матч, как и в предыдущие годы.

У «Барселоны» всё хорошо в турнирной таблице, но сезон длинный, и сейчас нам нужно побеждать в выездных встречах», — приводит слова 55-летнего специалиста пресс-служба сине-гранатовых на странице клуба в «Твиттере».

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«Барселона», набрав 22 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Леванте» (14) занимает 11-е место.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, Примера, Новости спорта, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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