Вальверде поведал, что хотел бы изменить в Барселоне

Новости спорта:Эрнесто Вальверде хочет, чтобы команда побеждала и на выезде.

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий в преддверии выездной встречи 12-го тура испанской Примеры с «Леванте».

«У «Леванте» убийственные контратаки, с очень быстрыми футболистами. Нас ждёт трудный матч, как и в предыдущие годы.

У «Барселоны» всё хорошо в турнирной таблице, но сезон длинный, и сейчас нам нужно побеждать в выездных встречах», — приводит слова 55-летнего специалиста пресс-служба сине-гранатовых на странице клуба в «Твиттере».

«Барселона», набрав 22 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Леванте» (14) занимает 11-е место.