Гвардиола: Надеюсь фанаты простят Джаку

Новости спорта:Гвардиола поддержал игрока Арсенала.

Во время своей замены в матче против Кристал Пэлас Гранит Джака послал фанатов своей команды, что вылилось в серьезный конфликт.

Позже, полузащитник объяснил свой поступок. Пеп Гвардиола, в свою очередь, считает, что ситуация будет исчерпана, а Джака вернется на поле.

"Нам нужно уважать болельщиков, но иногда игрокам непросто. Могу понять Джаку, его эмоции в тот момент. Я не лучший советчик в этой ситуации, ведь иногда сам не могу контролировать свои эмоции.

Джака делает все возможное, чтобы принести пользу Арсеналу. Он — капитан, ибо выделяется среди остальных членов раздевалки. Конфликт будет забыт. Надеюсь, фанаты его простят, а Джака покажет, как он невероятный игрок", — приводит слова Гвардиолы The Independent.