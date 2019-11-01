Тренеру Ювентуса не нравится VAR

Новости спорта:Наставник Ювентуса высказался против VARa.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мыслями о системе видеопомощи арбитрам (ВАР).

«Что касается ВАР, то я предпочитаю, когда судьи контролируют игру на поле, но это сугубо мое личное мнение, я об этом сильно не задумывался.

Если вы спросите меня, нравится ли мне эта система, я скажу нет. Правила такие, но не все можно обобщить, в том числе фолы за игру рукой: я ничего не понял, несмотря на то, что нам разъясняли [новые правила].

Но нужно адаптироваться. Мне не нравится ВАР, систему придумали, чтобы исправлять явные ошибки. В Европе ее использует более ограниченно по сравнению с Италией. За границей [ВАР] используют по-другому», – сказал Сарри