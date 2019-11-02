Известный футболист прошел обряд крещения в собственной ванной (Фото)

Новости спорта:Вместе с бразильцем Коутиньо крестилась и его супруга Айне Коутиньо.

Хавбек Баварии Филиппе Коутиньо вместе с супругой Айне прошли обряд крещения. Об этом футболист сообщил в своем Twitter.

Обряд проводили в ванной под руководством пастора Тиаго Брюне из немецкой церкви Case de Destino.

"Большое спасибо пастору Тиаго Брюне и его жене Жанин. Это были два особых дня нашей жизни. Давайте жить по-новому", - написал футболист в соцсетях.

Напомним, что летом Коутиньо перешел в Баварию из Барселоны на правах годичной аренды с правом последующего выкупа. В текущем сезоне 27-летний бразилец провел 12 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи.