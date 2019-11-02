Вальверде о вызове Месси в сборную Аргентины

Новости спорта:Эрнесто Вальверде прокомментировал вызов нападающего каталонцев Лионеля Месси в расположение национальной команды.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал вызов нападающего каталонцев Лионеля Месси в расположение национальной команды Аргентины для участия в товарищеских матчах с Бразилией (15 ноября) и Уругваем (19 ноября).

"Мы осознаём, когда Месси в отличной форме, он будет получать вызовы в сборную своей страны. Думаю, это абсолютно нормально, у нас нет проблем с этим. Месси долгое время не мог вызываться в национальную команду из-за дисквалификации, но теперь всё закончилось и он может вернуться в сборную Аргентины. Мы это принимаем. Не думаю, что это негативно отразится на „Барселоне“", — приводит слова Вальверде AS.

Напомним, ранее Месси отбыл трёхмесячную дисквалификацию за обвинения КОНМЕБОЛ в коррупции.