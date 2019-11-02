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Болонья готова предложить Ибрагимовичу контракт: названа сумма

Болонья готова предложить Ибрагимовичу контракт: названа сумма
11:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Болонья" готова заплатить нападающему "Лос-Анджелес Гэлакси" Златану Ибрагимовичу € 8 млн за контракт, рассчитанный на 18 месяцев.

По информации Corriere dello Sport, президент итальянского клуба Джоуи Сапуто согласен удовлетворить требования 38-летнего шведского футболиста по зарплате. Отмечается, что часть оклада нападающему будут выплачивать спонсоры "Болоньи".

Контракт Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в конце этого года. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в Италию, где им интересуются "Наполи" и "Интер". Также по-прежнему не исключено, что Златан останется в США.

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В минувшем сезоне Ибрагимович в 31 матче за "Гэлакси" забил 31 мяч и отдал 8 голевых передач.

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Златан Ибрагимович, Новости футбола, Фтбол.
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