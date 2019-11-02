Стильно, модно, молодежно: Nike представила новый мяч для Серии А

Новости спорта:Компания Nike презентовала новый мяч для зимней части сезона чемпионата Италии по футболу.

Серия А в своем официальном Twitter опубликовала фотографии новой версии мяча, подготовленной специально для зимнего этапа чемпионата.

Imperdibile.

Da domani su tutti i campi della #SerieATIM. Nike Merlin Hi-Vis | Official Serie A TIM Ball 19/20. #WeAreCalcio pic.twitter.com/ESnY28h0Md — Lega Serie A (@SerieA) November 1, 2019

Очевидным требованием для такого нововведения является контраст с белым цветом снега, и новый мяч полностью соответствует таким критериям.

Кожаный от компании Nike сочетает горячие желтые и оранжевые цвета, разбавленные фиолетовыми вставками. Новый мяч должен дебютировать уже сегодня (2 ноября), на матче Рома – Наполи, который откроет программу 11 тура Серии А.

К слову, похожий мяч для зимы получил еще один европейский топ-чемпионат – АПЛ, которая также сотрудничает с Nike.