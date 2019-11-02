Экс-звезда Шахтера заявил, что намерен играть до 38 лет

Новости спорта:Бывший футболист Шахтера Фернандиньо не намерен пока что заканчивать свою игровую карьеру.

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо заявил, что пока что не думает о завершении игровой карьеры.

"Я благодарю бога, который дал мне это тело, чтобы я мог делать все это. Чтобы играть каждые три дня, я должен быть готов разумом и телом. Конечно, я забочусь о себе, и у нас отличный персонал, который помогает с восстановлением.

Я всегда говорю, что буду играть, пока мне позволяет это делать мой разум. Важно, чтобы я чувствовал себя счастливым и мотивированными, играя каждые три дня. Пока я счастлив тренироваться и чувствую себя свежим каждый день, я буду играть, но я не хочу говорить, до скольки лет. Может быть, 37-38, а может и до 40 лет. Посмотрим", — цитирует Фернандиньо Manchester Evening News.

В мае Фернандиньо исполнится 35 лет. Уже летом его контракт с "горожанами" подходит к концу. Ранее сообщалось, что Пеп Гвардиола хотел бы сохранить бразильца в команде на сезон 2020/21.