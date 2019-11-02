Наставник Сент-Этьена раскритиковал продажу защитника в Арсенал

Новости спорта:Французский специалист Клод Пюэль прокомментировал продажу защитника своей команды в Арсенал.

Клод Пюэль, недавно назначенный на пост главного тренера французского "Сент-Этьена", рассказал газете L'Equipe, что он сожалеет о том, что его новый клуб уже продал защитника Вильяма Салиба в лондонский "Арсенал", куда он переберется в следующем сезоне.

"Вместо того, чтобы покупать готового игрока, я бы предпочел, чтобы мы имели такого футболиста, которого можно развивать и помогать ему расти, - заявил Пюэль.

Трудно согласиться с тем, что мы продаем нашего лучшего игрока, молодого игрока, чтобы поправить финансовое положение.

Когда вам приходится продавать свои драгоценные камни, чтобы округлить бюджет, а затем заключать краткосрочные сделки, чтобы заполнить пробелы, вы начинаете нервничать".