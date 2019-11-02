Десна бьет Ворсклу в Полтаве и продолжает погоню за Шахтером

Новости спорта:Полтавская Ворскла минимально проиграла на своем поле черниговской Десне поединок 13-го тура чемпионата Украины.

В рамках 13-го тура УПЛ один из аутсайдеров полтавская Ворскла принимала одного из лидеров черниговскую Десну.

Ворскла — Десна 0:1

Гол: Имереков, 76

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Мельничук — Петрович (Скляр, 66), Габелок (Кравченко, 46) — Якубу (Ребенок, 84), Луизао, Козыренко — Коломоец

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Западня (Мостовой, 46) — Богданов, Огиря — Калитвинцев, А. Фаворов, Хлебас (Картушов, 83) — Дегтярев (Филиппов, 73)

Предупреждения: Петрович, Чеснаков — Дегтярев

Некоторые из игроков хозяева вернулись в состав после травм, что давало команде больше шансов на успех. Подопечные Виталия Косовского сразу же после стартового свистка завладели инициативой, оккупировав чужую половину поля, но им не удавалось вскрыть оборону соперника. Помочь забить мог стандарт, но Мартыненко пробил выше ворот, выиграв борьбу на втором этаже. Со временем черниговчане перехватили инициативу и перебрались на чужую половину поля, но также не были изобретательны у чужих ворот.

В середине первого тайма у Дегтярева была возможность открыть счет, но он ею не воспользовался – мяч удачно отскочил к нападающему, который пробил мимо Резника, но не попал в створ ворот. Команды по очереди перехватывали друг у друга инициативу, забирая мяч под свой контроль на долгое время, но ни одна из них не была по-настоящему остра у чужих ворот. Полтавчане могли повести в счете уже в компенсированное время, когда Пердута сделал все для того, чтобы Коломоец забил, но Юрий не попал по мячу, упустив свой шанс. Коллективы так и не нанесли ни одного удара в створ ворот за первые 45 минут матча, не наиграв на хотя бы один забитый гол.

После возобновления игры Десна завладела инициативой, которую лишь изредка отдавала на протяжении второго тайма. В дебюте второй половины встречи гости пошли вперед большими силами, рассчитывая забить быстрый гол. Но у них не получалось вскрыть оборону соперника, так что надежда была на успешно разыгранные стандартные положения.Одно из них едва не привело к взятию ворот — Дегтярев пробил головой после подачи Мостового, но Резник успел выставить руку и спас свою команду. Ближе к середине второй 45-минутки тем игры значительно упал, на поле не происходило ничего выдающегося, что заставляло думать о том, что счет в отчетном поединке так и не будет открыт.

Однако подопечные Рябоконя были решительно настроены победить, за что были вознаграждены. На 76-й минуте Резник оказался первым на мяче после подачи со штрафного, но отбил его прямо на Имерекова. а Максим отправил мяч в сетку — 0:1. После гола Десны мячом владели преимущественно хозяева, которые отчаянно пытались вырвать хотя бы ничью. Полтавчане оккупировали чужую половину поля в надежде забить, но окончания матча так и не создали ни одного опасного момента. Как итог, Ворскла проиграла, продолжив свою серию неудач. "Северяне" же одержали очередную выездную победу и хотя бы на время вернули себе вторую строчку турнирной таблицы.

В 14-м туре Ворскла отправится в гости к ПФК Львов, а Десна примет Днепр-1.