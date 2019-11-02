Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)

Новости спорта:Шахтер в матче 13-го тура чемпионата Украины крупно обыграл на выезде Карпаты (3:0).

После болезненного поражения от Динамо в Кубке Украины Шахтер отправился во Львов на матч против Карпат без ряда игроков (Коноплянка, Пятов, Марлос, Кривцов, Исмаили).

Поэтому, на первый план вышла мотивация второго состава у горняков. У львовян другая ситуация - команда Санжара не может найти свою игру.

Горняки открыли счет на 10-й минуте: после неудачного выноса мяча вратарем львовян Романом Пидкивкой круглый попал к Андрею Борячуку, который реализовал выход один на один.

Во втором тайме подопечные Луиша Каштру забили еще дважды: на 58-й минуте Тете ассистировал Виктору Коваленко, а спустя семь минут забил собственный гол.

Карпаты — Шахтер 0:3

Голы: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 65

Карпаты: Пидкивка — Веремиенко (Деда, 46), Халл, Вакуленко, Дубинчак — Мартинс, Назарина, Ди Франко, Клец (Войкович, 67) — Понде (Бойчук, 67), Дженнингс.

Шахтер: Шевченко — Додо, Бондарь, Хочолава, Сиприано — Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 55) — Тете, Дентиньо, Соломон (Болбат, 52) — Борячук (Сикан, 67).

Предупреждения: Понде