Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)

После болезненного поражения от Динамо в Кубке Украины Шахтер отправился во Львов на матч против Карпат без ряда игроков (Коноплянка, Пятов, Марлос, Кривцов, Исмаили).
Поэтому, на первый план вышла мотивация второго состава у горняков. У львовян другая ситуация - команда Санжара не может найти свою игру.
Горняки открыли счет на 10-й минуте: после неудачного выноса мяча вратарем львовян Романом Пидкивкой круглый попал к Андрею Борячуку, который реализовал выход один на один.
Во втором тайме подопечные Луиша Каштру забили еще дважды: на 58-й минуте Тете ассистировал Виктору Коваленко, а спустя семь минут забил собственный гол.
Карпаты — Шахтер 0:3
Голы: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 65
Карпаты: Пидкивка — Веремиенко (Деда, 46), Халл, Вакуленко, Дубинчак — Мартинс, Назарина, Ди Франко, Клец (Войкович, 67) — Понде (Бойчук, 67), Дженнингс.
Шахтер: Шевченко — Додо, Бондарь, Хочолава, Сиприано — Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 55) — Тете, Дентиньо, Соломон (Болбат, 52) — Борячук (Сикан, 67).
Предупреждения: Понде