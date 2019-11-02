Рома Фонсеки одержала победу над Наполи

«Рома» обыграла «Наполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1.
Рома — Наполи 2:1
Голы: Дзаньоло, 19, Верету, 55 (с пенальти) — Милик, 72
Рома: Лопес — Спинаццола, Четин, Смоллинг, Манчини, Коларов — Верету, Пасторе (Сантоне, 89) — Дзаньоло (Ундер, 81), Джеко, Клюйверт (Перотти, 77)
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи — Кальехон (Лосано, 58), Зьелински, Руис, Инсинье (Юнес, 83) — Мертенс (Льоренте, 65), Милик
Предупреждения: Клюйверт, Спинаццола, Ундер, Четин — Ди Лоренцо, Мариу Руи, Милик
На 26-й минуте Коларов не реализовал пенальти (вратарь)
Удаление: Четин, 90+5 (повторное предупреждение)
Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте матча. После передачи Леонардо Спинаццолы ворота Алекса Мерета поразил Николо Дзаньоло. На 26-й минуте Александар Коларов мог забивать второй мяч, однако не реализовал пенальти.
На 55-й минуте «Рома» во второй раз получила шанс забить с 11-метровой отметки. На этот раз к «точке» подошёл Жордан Верету. Француз свой шанс использовал.
На 72-й минуте Аркадиуш Милик после передачи Ирвинга Лосано один мяч отыграл, но уйти от поражения «Наполи» так и не смог.
В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на 3-е место, набрав 22 очка. «Наполи» (18) — 7-й.