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Рома Фонсеки одержала победу над Наполи

Рома Фонсеки одержала победу над Наполи
18:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наполи проиграл римской Роме поединок 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Рома» обыграла «Наполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1.

Рома — Наполи 2:1

Голы: Дзаньоло, 19, Верету, 55 (с пенальти) — Милик, 72

Рома: Лопес — Спинаццола, Четин, Смоллинг, Манчини, Коларов — Верету, Пасторе (Сантоне, 89) — Дзаньоло (Ундер, 81), Джеко, Клюйверт (Перотти, 77)

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи — Кальехон (Лосано, 58), Зьелински, Руис, Инсинье (Юнес, 83) — Мертенс (Льоренте, 65), Милик

Предупреждения: Клюйверт, Спинаццола, Ундер, Четин — Ди Лоренцо, Мариу Руи, Милик

На 26-й минуте Коларов не реализовал пенальти (вратарь)

Удаление: Четин, 90+5 (повторное предупреждение)

Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте матча. После передачи Леонардо Спинаццолы ворота Алекса Мерета поразил Николо Дзаньоло. На 26-й минуте Александар Коларов мог забивать второй мяч, однако не реализовал пенальти.

На 55-й минуте «Рома» во второй раз получила шанс забить с 11-метровой отметки. На этот раз к «точке» подошёл Жордан Верету. Француз свой шанс использовал.

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На 72-й минуте Аркадиуш Милик после передачи Ирвинга Лосано один мяч отыграл, но уйти от поражения «Наполи» так и не смог.

В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на 3-е место, набрав 22 очка. «Наполи» (18) — 7-й.

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