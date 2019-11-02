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Леванте хватило семи минут, чтобы нанести поражение Барселоне

Леванте хватило семи минут, чтобы нанести поражение Барселоне
19:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Каталонская Барселона сенсационно проиграла поединок 12-го тура чемпионата Испании против Леванте.

«Барселона» проиграла «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась со счётом 1:3.

Леванте - Барселона 3:1

Голы: Кампанья, 60, Майораль, 63, Радоя, 67 - Месси, 38 (с пенальти)

Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго, Везу, Клерк — Мелеро, Радоя, Кампанья (Кабако, 87) — Барди (Рочина, 62) — Моралес (Вукчевич, 82), Майораль

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Семеду — Видаль (Бускетс, 64), де Йонг, Артур (Фати, 67) — Месси, Суарес (Перес, 41), Гризманн

Предупреждения: Барди — Артур, Гризманн, Пике, Лангле, Роберто, Фати

Сине-гранатовые забили первыми. На 38-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, который был назначен за фол на Нельсона Семеду. После перерыва хозяевам удалось забить трижды в течение семи минут. Забитыми мячами в составе «Леванте» отметились Хосе Кампанья, Борха Майораль и Неманья Радоя. На 74-й минуте Месси забил второй мяч в ворота хозяев, однако после просмотра VAR рефери отменил взятие ворот из-за офсайда у Антуана Гризманна.

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«Барселона» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 22 очка. «Леванте» (17) поднялся на 8-е место.

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ФК Барселона, Футбол, Чемпионат Испании, ФК Леванте, Новости футбола.
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