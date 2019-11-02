Ливерпуль в компенсированное время добыл волевую победу над Астон Виллой

Новости спорта:Ливерпуль сумел добыть минимальную победу над Астон Виллой в 11-м туре чемпионата Англии.

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Астон Вилла — Ливерпуль 1:2

Голы: Трезеге, 21 — Робертсон, 88, Мане, 90+5

Астон Вилла: Хитон — Гилберт (Эль-Мохаммади, 70), Энгельс, Мингс, Таргетт — Макгинн, Накамба, Луис (Хурихэйн, 72) — Эль-Гази, Уэсли (Коджиа, 87), Трезеге.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Вейналдум (Ориги, 65), Лаллана (Кейта, 85) — Салах (Окслейд-Чемберлен, 66), Фирмино, Мане.

Предупреждения: Эль-Гази — Мане, ван Дейк.

Автором первого гола стал полузащитник «Астон Виллы» Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте. Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон сравнял счёт на 87-й минуте.

В добавленное время отличился нападающий мерсисайдцев Садио Мане.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» ещё не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии. В предыдущих турах команда Юргена Клоппа одержала девять побед и один раз сыграла вничью.

«Ливерпуль», набрав 31 очко, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Астон Вилла» (11) занимает 16-е место.