Ливерпуль в компенсированное время добыл волевую победу над Астон Виллой

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Астон Вилла — Ливерпуль 1:2
Голы: Трезеге, 21 — Робертсон, 88, Мане, 90+5
Астон Вилла: Хитон — Гилберт (Эль-Мохаммади, 70), Энгельс, Мингс, Таргетт — Макгинн, Накамба, Луис (Хурихэйн, 72) — Эль-Гази, Уэсли (Коджиа, 87), Трезеге.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Вейналдум (Ориги, 65), Лаллана (Кейта, 85) — Салах (Окслейд-Чемберлен, 66), Фирмино, Мане.
Предупреждения: Эль-Гази — Мане, ван Дейк.
Автором первого гола стал полузащитник «Астон Виллы» Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте. Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон сравнял счёт на 87-й минуте.
В добавленное время отличился нападающий мерсисайдцев Садио Мане.
В нынешнем сезоне «Ливерпуль» ещё не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии. В предыдущих турах команда Юргена Клоппа одержала девять побед и один раз сыграла вничью.
«Ливерпуль», набрав 31 очко, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Астон Вилла» (11) занимает 16-е место.