Дерзкие "волки" показали характер и выгрызли очко у "канониров"

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20:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лондонский Арсенал на своем поле не смог обыграть Вулверхэмптон в поединке 11-го тура чемпионата Англии.

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 1:1.

Арсенал – Вулверхэмптон 1:1

Голы: Обамеянг, 21 – Хименес, 76.

Арсенал: Лено – Чемберс, Давид Луиз, Папастатопулос, Тирни (Колашинац, 87) – Торрейра (Сака, 73), Гендузи, Себальос – Озил – Обамеянг, Ляказетт (Мартинелли, 60).

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу – Дендонкер, Коуди, Саисс – Доэрти (Рубен Винагре, 71), Моутинью, Рубен Невеш, Кастро – Траоре, Хименес, Диогу Жота (Нету, 90).

Предупреждения: Саисс, Диогу Жота.

Автором первого гола стал нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте после передачи форварда Александра Ляказетта. В конце матча нападающий «волков» Рауль Хименес сравнял счёт с паса полузащитника Жоау Моутинью.

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В параллельном поединке 11-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в непростом поединке добыл три очка против Саутгемптона.

Манчестер Сити — Саутгемптон 2:1

Голы: Агуэро, 70, Уокер, 86 — Уорд-Прауз, 13

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелино — де Брюйне, Гюндоган, Сильва (Жезус, 46) — Силва (Фоден, 84), Агуэро (Отаменди, 90+2), Стерлинг

Саутгемптон: Макарти — Хейбьерг, Вестергор, Стивенс, Бедранек (Адамс, 88), Валери (Дансо, 75) — Армстронг, Ромеу, Уорд-Прауз — Редмонд, Ингс (Дженепо, 84)

Предупреждения: Стерлинг, Гюндоган, Эдерсон — Хейбьерг

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К слову, "горожане" так и не сумели сократить расстояние до Ливерпуля, так как "красные" свой матч также выиграли, забив на последней минуте.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, ФК Вулверхэмптон, Новости футбола.
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