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Челси одержал пятую к ряду победу в АПЛ

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Челси одержал пятую к ряду победу в АПЛ
21:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Лондонский Челси минимально переиграл Уотфорд в поединке 11-го тура первенства Англии по футболу.

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Уотфорд – Челси 1:2

Голы: Деулофеу 79 (пен.) - Абрахам 5, Пулишич 55

Уотфорд: 26. Фостер Б., 2. Янмаат (Кико 75), 4. Доусон К., 11. Масина, 14. Чалоба (Хьюз 67), 15. Кэткарт (Мариаппа 20), 27. Кабаселе К., 7. Деулофеу, 16. Дукуре А., 37. Перейра Р., 18. Грей

Челси: 1. Аррисабалага, 15. Зума, 28. Аспиликуэта, 29. Томори, 33. Эмерсон, 5. Жоржиньо, 17. Ковачич М., 19. Маунт, 22. Пулишич (Хадсон-Одои 83), 10. Виллиан (Джеймс 90+5), 9. Абрахам (Батшуайи 88)

Предупреждения: Кабаселе К. 46, Янмаат 70, Доусон К. 82, Мариаппа 88 - Жоржиньо 89, Маунт 90+7

Первый мяч забил нападающий «Челси» Тэмми Абрахам на 5-й минуте после передачи полузащитника Жоржиньо. В начале второго тайма преимущество лондонской команды увеличил хавбек Кристиан Пулишич, отличившийся с паса Абрахама. В конце матча форвард «Уотфорда» Жерар Деулофеу сократил разницу в счёте, реализовав пенальти.

Дерзкие "волки" показали характер и выгрызли очко у "канониров"

Победная серия «Челси» в чемпионате Англии достигла пяти встреч. «Уотфорд» пока не одержал ни одной победы в АПЛ в нынешнем сезоне. В предыдущих турах «шершни» потерпели пять поражений и пять раз сыграли вничью.

«Челси», набрав 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Уотфорд» (5) — последнее, 20-е.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, ФК Уотфорд, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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