"Сульшер Out": обзор матча Борнмут - Манчестер Юнайтед (Видео)

Новости спорта:Подопечные Сульшера не могут найти свою игру на старте сезона.

Вчера, 2 ноября матчем Борнмут - Манчестер Юнайтед стартовал 11 тур чемпионата Англии. Подопечные Сульшера на неделе удачно выступили в Кубке английской лиги, выбив из турнира грозное Челси Фрэнка Лэмпарда. Потом именно "красные дьяволы" считались фаворитами матча против "вишен".

Матч начался в очень спокойном темпе, каждая из команд пыталась найти путь к воротам соперника, но действовали обе команды очень осторожно. Первый опасный момент создали "Красные": после острой передачи Перейры со штрафного опасно пробивал юный Джеймс, но мяч пролетел рядом со штангой. Борнмут ответил еще более опасно: перехватив мяч на своей половине поля подопечные Эдди Хау в четыре паса вывели на ударную позицию Фрайзэра, но тут умудрился ударить в руки Де Хеа. Этот момент стал показательным, однако, МЮ не сделал выводов. В следующей атаке "Вишни" вновь порадовали своих фанатов отличной комбинацией: Уилсон сыграл в стеночку со Смитом, а тот сделал опасный навес в штрафную на Кинга. Норвежец остановил мяч на грудь, поиздевавшись в защитников МЮ расстрелял Де Хеа - 1:0 в первом тайме.

Во втором тайме МЮ пытался бистро сравнять счет. Очень старался забить Перейра, но дальний удар бразильца отбил молодой голкипер Рамздейл, став героем эпизода. Позже уже испанскому голкиперу МЮ пришлось вступить в игру после опасного удара Уилсона - Де Хеа справился с задачей на отлично. Потом настал звездный час голкипера хозяев: после шикарного навеса от Фреда пробивал Уан-Биссака, а Мактоминей целил из-за пределов штрафной - вратарь справился и помог своей команде отстоять минимальную победу.

Обзор матча:

Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:0

Голы: Кинг, 45+1

Борнмут: Рамсдейл — Смит, Кук, Аке, Рико — Уилсон Х. (Кук Л, 86), Лерма, Биллинг, Фрэйзер — Уилсон, Кинг

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака (Уильямс, 81) — Фред, Мактоминай, Рашфорд, Перейра (Лингард, 68), Джеймс (Гринвуд, 81) — Марсиаль