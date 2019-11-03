Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Нейт Диас - Хорхе Масвидаль. Видео главного боя UFC 244
Нейт Диас - Хорхе Масвидаль. Видео главного боя UFC 244
Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Видео чемпионского боя
Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Видео чемпионского боя
Гарсия брутально нокаутировал Дуно (Видео)
Гарсия брутально нокаутировал Дуно (Видео)
Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)
Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)

"Сульшер Out": обзор матча Борнмут - Манчестер Юнайтед (Видео)

"Сульшер Out": обзор матча Борнмут - Манчестер Юнайтед (Видео)
08:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Подопечные Сульшера не могут найти свою игру на старте сезона.

Вчера, 2 ноября матчем Борнмут - Манчестер Юнайтед стартовал 11 тур чемпионата Англии. Подопечные Сульшера на неделе удачно выступили в Кубке английской лиги, выбив из турнира грозное Челси Фрэнка Лэмпарда. Потом именно "красные дьяволы" считались фаворитами матча против "вишен".

Матч начался в очень спокойном темпе, каждая из команд пыталась найти путь к воротам соперника, но действовали обе команды очень осторожно. Первый опасный момент создали "Красные": после острой передачи Перейры со штрафного опасно пробивал юный Джеймс, но мяч пролетел рядом со штангой. Борнмут ответил еще более опасно: перехватив мяч на своей половине поля подопечные Эдди Хау в четыре паса вывели на ударную позицию Фрайзэра, но тут умудрился ударить в руки Де Хеа. Этот момент стал показательным, однако, МЮ не сделал выводов. В следующей атаке "Вишни" вновь порадовали своих фанатов отличной комбинацией: Уилсон сыграл в стеночку со Смитом, а тот сделал опасный навес в штрафную на Кинга. Норвежец остановил мяч на грудь, поиздевавшись в защитников МЮ расстрелял Де Хеа - 1:0 в первом тайме.

Во втором тайме МЮ пытался бистро сравнять счет. Очень старался забить Перейра, но дальний удар бразильца отбил молодой голкипер Рамздейл, став героем эпизода. Позже уже испанскому голкиперу МЮ пришлось вступить в игру после опасного удара Уилсона - Де Хеа справился с задачей на отлично. Потом настал звездный час голкипера хозяев: после шикарного навеса от Фреда пробивал Уан-Биссака, а Мактоминей целил из-за пределов штрафной - вратарь справился и помог своей команде отстоять минимальную победу.

Обзор матча:

Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:0

Голы: Кинг, 45+1

Борнмут: Рамсдейл — Смит, Кук, Аке, Рико — Уилсон Х. (Кук Л, 86), Лерма, Биллинг, Фрэйзер — Уилсон, Кинг

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака (Уильямс, 81) — Фред, Мактоминай, Рашфорд, Перейра (Лингард, 68), Джеймс (Гринвуд, 81) — Марсиаль

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, АПЛ, ФК Борнмут, МЮ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)
02 Айнтрахт нанес унизительное поражение Баварии во Франкфурте
03 Леванте хватило семи минут, чтобы нанести поражение Барселоне
04 Гвардиола высказался о голе Ливерпуля на 90+4-й минуте в игре с Астон Виллой
05 Ньюкасл бьет Вест Хэм в Лондоне: Ярмоленко признан худшим игроком матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь