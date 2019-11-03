И такое бывает: обзор матча Леванте - Барселона (Видео)

Новости спорта:В двенадцатом туре первенства Ла Лиги Леванте одержал волевую победу над Барселоной.

Барселона в статусе лидера турнирной таблицы Примеры в рамках 11 тура поехала в гости к Леванте, который находился в средине турнирной таблицы. Матч ожидался интересным и захватывающим, так оно и получилось.

Первый тайм стартовал в медленном темпе без особо опасных моментов. Леванте всегда славилось своей обороной, благодаря которой команда из Валенсии пробилась в группу Лиги Европы. Барселона всячески пыталась скрыть оборону "лягушек". Удалось только под занавес первой половины игры. Каталонцы быстро доставили мяч в штрафную соперника и Семеду подставился, заработав пенальти. К точке подошел Лео Месси и уверенно развел мяч и вратаря. 1:0. На этом первый тайм и завершился.

Ожидалось, что во втором тайме Каталонцы спокойно доведут матч до победу, забив еще парочку безответных мячей в вотора соперника, но Леванте вышло на второй тайм совсем с другим настроем. Команда Лопеса всеми силами побежала отыгрываться и это удалось. Неразберихой "сине-гранатовых" в центре поля гениально воспользовались футболисты Леванте и в три паса доставили мяч Хосе Кампаньи, который расстрелял Тер Штегена. Тем самым возобновив накал страстей и интригу до придела. Но это был далеко не конец. Борха Майораль решил не отставать от своего партнера, забив из-за предела штрафной. 2:1 в пользу Леванте. А добил Барсу Радоя гениальным выстрелом с лета. 3:1 и фанаты ликуют, а поверженные каталонцы отправляются домой не с чем.

Обзор матча:

Леванте - Барселона 3:1

Голы: Кампанья, 60, Майораль, 63, Радоя, 68 - Месси, 38 (с пенальти)

Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго, Везу, Клерк — Мелеро, Радоя, Кампанья (Кабако, 87) — Барди (Рочина, 62) — Моралес (Вукчевич, 82), Майораль

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Семеду — Видаль (Бускетс, 64), де Йонг, Артур (Фати, 67) — Месси, Суарес (Перес, 41), Гризманн