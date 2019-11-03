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Айнтрахт унизил Баварию во Франкфурте: обзор матча Бундеслиги (Видео)

Айнтрахт унизил Баварию во Франкфурте: обзор матча Бундеслиги (Видео)
13:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

Бавария в рамках 10 тура Бундеслиги отправилась в гости к Айнтрахту из Франкфурта. Футболисты Ковача были настроены на яркую победу, а болельщики ждали захватывающего поединка двух команд, которые много забивают.

Старт игры стал настоящим провалом для мюнхенцев: уже на 9 минуте был удален Жером Боатенг. Лидер обороны Баварии сорвал опасный выход Пасиенсии 1 на 1 с голкипером Баварии, за что был справедливо удален с поля. После случившегося оборона чемпионов Германии трещала по швам. В штрафной баварцев начались непонятные провали, одним из которых воспользовался Косич. Серб легко переиграл Нойера в ближнем бою, забив красивым ударом от штанги. Бавария сломя голову побежала отыгрываться, а взамен получила и второй гол: издевательская комбинация подопечных Хюттера завершилась точным ударом Соу. 2:0. Затем Бавария собралась с силами и отыграла один мяч: сольный проход Левандовски увенчался успехом. На этом первый тайм и завершился.

Во втором все ожидали активной игры Баварии, но получилось наоборот. Айнтрахт прижал мюнхенцев к своим воротам и забил еще 3 безответных мяча в ворота Нойера. Точными выстрелами отметились Абрахам, Хинтереггер и Пасиенсия. Антрахт декларировал Баварию.

Обзор матча: 

Айнтрахт — Бавария 5:1

Голы: Костич, 25, Соу, 33, Абрахам, 49, Хинтереггер, 61, Пасиенсия, 85 — Левандовски, 37.

Айнтрахт: Реннов — Абрахам, Хинтереггер, Ндика — Фернандес (Силва, 80), да Коста, Роде (Гачинович, 71), Соу, Костич — Пасиенсия, Дост (Камада, 64).

Бавария: Нойер — Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар — Алькантара, Киммих, Гнабри (Горетцка, 69), Коутиньо (Коман, 57), Мюллер (Мартинес, 64) — Левандовски.

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ФК Бавария, Бундеслига, ФК Айнтрахт, Обзор матча Айнтрахт - Бавария, Анйтрахт - Бавария.
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