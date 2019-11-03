"Монстры футбола": Нападающий Ливерпуля назвал лучших игроков мира

Новости спорта:Садио Мане назвал лучших футболистов мира.

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поделился мнением о "Золотом мяче" и форвардах Лионеле Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

"Как я уже говорил, выиграть "Золотой мяч" — моя детская мечта. Я один из кандидатов на эту награду, потому что работал в течение длительного времени. Этот приз скорее мечта, чем навязчивая идея, в первую очередь я думаю об интересах команды.

Лионель Месси и Криштиану Роналду — монстры футбола. Думаю, мне всё ещё далеко до них, но я сделаю всё возможное, чтобы это исправить", — сказал 27-летний сенегальский нападающий в интервью L’Équipe.

В нынешнем сезоне Садио Мане забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 15 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.