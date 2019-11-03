Аталанта сенсационно уступила Кальяри в матче Серии А

Новости спорта:Аталанта на своем поле проиграла Кальяри в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Аталанта на своем поле проиграла Кальяри в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Россоблу вышли вперед на 32-й минуте благодаря автоголу Марио Пашалича. В конце первого тайма бергамаски осталась в меньшинстве после удаления Йосипа Иличича.

Во втором тайме на поле вышел Руслан Малиновский — украинец заменил капитана Аталанты Алехандро Гомеса, однако ему ничем не удалось помочь команде. Кроме того, на 67-й минуте Малиновский получил желтую карточку.

Впрочем, к тому моменту шансы Аталанты на положительный исход матча были уже практически отсутствовали — в начале второй половины встречи Кристиан Олива забил второй мяч в ворота хозяев.

Аталанта потерпела второе поражение в чемпионате — у команды Джан Пьеро Гасперини 21 очко и четвертое место. Столько же очков и у Кальяри, но у россоблу худшая разница забитых и пропущенных мячей.

В следующем туре Аталанта на выезде сыграет с Сампдорией, а Кальяри примет Фиорентину. Также в среду бергамаски дома сыграют с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.