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"Не планирую покидать Киев": Дуэлунн рассказал о своей адаптации

"Не планирую покидать Киев": Дуэлунн рассказал о своей адаптации
15:58 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Датчанин со всей ответственностью относится к своему будущему в Динамо.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунн прокомментировал свое будущее в киевском клубе. По его словам, он хочет и дальше выступать за бело-синих и активно изучает русский язык.

«Я пока не спешу давать интервью на русском на телевидении, потому что у меня еще не все хорошо с грамматикой. Но люди бы наверное смогли понять меня, если бы я попытался», — цитирует Дуэлунна Bold.dk.

«Когда-то может выйти что-то вроде интервью, я из-за этого не переживаю. Это должно произойти, потому что я не планируют покидать Киев».

С момента подписания контракта с Динамо в августе 2018 года Миккель провел за киевский клуб только 13 матчей во всех турнирах, в которых забил единственный гол. Долгое время легионер восстанавливался от череды травм.

В середине октября Дуэлунн начал заниматься в общей группе, а в конце прошлой недели вышел на поле в матче дублирующих команд Динамо и Карпат.

Следующий матч команда Алексея Михайличенко проведет сегодня против ПФК Львов в чемпионате Украины.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Миккель Дуэлунн.
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