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Заря разгромила Днепр-1 на выезде в матче УПЛ

Заря разгромила Днепр-1 на выезде в матче УПЛ
16:20 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта:Луганчане отгрузили днепрянам четыре мяча на выезде.

Заря уверенно разобралась с Днепром-1 в матче 13-го тура чемпионата Украины.

Еще в первом тайме луганчане забили два безответных мяча сопернику — отличились Владислав Кабаев и Виталий Иванисеня.

Во второй половине матча Днепр-1 усилиями Дмитрия Коркишко один мяч отыграл, но затем Заря благодаря точным ударам Владислава Кочергина и Богдана Леднева сняла все вопросы об исходе противостоянии.

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Заря набрала 25 очков и вышла на третье место, но команду Виктора Скрипника в случае победы над Львовом обойдет Динамо. Днепр-1 проиграл уже шестой матч в чемпионате подряд, команда Дмитрия Михайленко с 11-ю очками на восьмом месте.

В следующем туре Заря примет Колос, Днепр-1 в Чернигове сыграет с Десной.

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Футбол, Новости футбола, Владислав Кабаев, Виталий Иванисеня.
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