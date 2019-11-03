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Лестер закрепился в зоне Лиге чемпионов

Лестер закрепился в зоне Лиге чемпионов
19:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Лестер продолжает побеждать в АПЛ.

Подопечные Брендана Роджерса набрали очередные три пункта в чемпионате Англии.

Кристал Пэлас – Лестер 0:2

Голы: Сеюнджю, 57, Варди, 88

Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд, Томкинс, Кэхилл, ван Анхольт – Куяте (Майер, 74), Миливоевич, Макартур (Маккарти, 78) – Заа, Шлупп – Айю (Бентеке, 78)

Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Ндиди – Перес (Грей, 74), Тилеманс, Мэддисон (Прат, 90+1), Барнс (Морган, 85) – Варди

Сидорчук удален в матче со Львовом

Эта победа позволила снова опередить Челси в турнирной таблице, за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

 

 

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АПЛ, Новости спорта, Лестер, Новости футбола, Кристалл Пэлас.
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