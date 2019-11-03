Лестер закрепился в зоне Лиге чемпионов

Подопечные Брендана Роджерса набрали очередные три пункта в чемпионате Англии.
Кристал Пэлас – Лестер 0:2
Голы: Сеюнджю, 57, Варди, 88
Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд, Томкинс, Кэхилл, ван Анхольт – Куяте (Майер, 74), Миливоевич, Макартур (Маккарти, 78) – Заа, Шлупп – Айю (Бентеке, 78)
Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Ндиди – Перес (Грей, 74), Тилеманс, Мэддисон (Прат, 90+1), Барнс (Морган, 85) – Варди
Эта победа позволила снова опередить Челси в турнирной таблице, за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.