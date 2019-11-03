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Бавария уволила главного тренера

Бавария уволила главного тренера
23:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Нико Ковач решил уйти в отставку.

Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Немецкий клуб расторг соглашение с наставником по взаимному согласию. Клуб поблагодарил специалиста за работу. Решение об отставке было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Готовить команду к предстоящим матчам с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов и дортмундской «Боруссией» в чемпионате Германии будет помощник Ковача Ханс Флик.

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«Бавария», набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.

48-летний Ковач возглавил «Баварию» летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка.

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ФК Бавария, Бундеслига, Новости спорта, Нико Ковач.
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