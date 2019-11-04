"Pirlo Style": феноменальный ассист Милевского за Динамо-Брест (Видео)

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09:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Динамо-Брест

Новости спорта:Артем Милевский отдал результативную передачу в матче 27-го тура чемпионата Беларуси.

Украинский нападающий Динамо-Брест Артем Милевский отдал результативную передачу в матче 27-го тура чемпионата Беларуси против солигорского Шахтера (1:1).

На 8-й минуте матча Милевский ассистировал Денису Лаптеву, который открыл счет в поединке. На 30-й минуте Артем получил желтую карточку.

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Также весь матч за Динамо-Брест провели полузащитник Александр Нойок и нападающий Алексей Хобленко.

Результативное действие Милевского:

Милевский в нынешнем сезоне провел 24 матча за Динамо-Брест в чемпионате Беларуси, отметившись 3 голами и 7 результативными передачами.

Динамо-Брест уверенно лидирует в чемпионате Беларуси, опережая БАТЭ на семь очков. Следующий матч команда проведет 10 ноября на выезде против Ислочи.

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Артем Милевский, Футбол, ФК БАТЭ, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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