"История умалчивает": президент Ингульца рассказал, как мотивирует футболистов

Новости спорта:Поворознюк знает "ключик от мотивации", но не хочет им делиться.

В рамках 1/8 финала Кубка Украины Ингулец выбил СК Днепр-1 и пробился в следующий раунд турнира.

Эпатажный президент петровского клуба Александр Поворознюк рассказал, каким образом команда уже выбила пять представителей украинской Премьер-лиги за два сезона

"Скажем так, если бы все знали ключик до этой мотивации, то уже все так делали бы. Я мотивирую постоянно и регулярно, но как я это делаю — история умалчивает", - отметил функционер в программе Профутбол.

Ранее Поровознюк рассказал, кого хотел бы видеть в соперниках в следующем сезоне, а также отметил соперников по Кубку.