Лидер Копенгагена успел восстановится к матчу с Динамо

Новости спорта:Даме Ндойе накануне провел свой первый матч после восстановления от травмы

Нападающий соперника Копенгагена Даме Ндойе накануне провел свой первый матч после восстановления от травмы.

Львы добились крупной победы над Сеннерйюском (3:0) на своем поле, а 34-летний футболист вышел в стартовом составе и отыграл 67 минут, результативными действиями не отметившись.

Однако главный тренер команды Столе Сольбаккен дал понять, что участие сенегальца в еврокубковом поединке против киевлян пока находится под вопросом.

«Ему нужно еще два-три дня, чтобы полностью вернуться к тренировкам. Он сыграет либо с Динамо, либо с Митьюлландом в чемпионате. Его появление сразу в обоих матчах маловероятно», — цитирует тренера bold.dk.

Ндойе в текущем сезоне провел 9 матчей и забил 7 голов за Копенгаген во всех турнирах, он — второй лучший бомбардир команды после Пиероса Сотериу.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы Копенгаген — Динамо состоится в четверг, 7 ноября. Встреча в Киеве завершилась вничью — 1:1.

После трех туров киевляне и датчане имеют в активе по 5 очков и делят первое место, Мальме набрал 4 очка, Лугано замыкает группу с 1 очком.