Лидер Копенгагена успел восстановится к матчу с Динамо

Нападающий соперника Копенгагена Даме Ндойе накануне провел свой первый матч после восстановления от травмы.
Львы добились крупной победы над Сеннерйюском (3:0) на своем поле, а 34-летний футболист вышел в стартовом составе и отыграл 67 минут, результативными действиями не отметившись.
Однако главный тренер команды Столе Сольбаккен дал понять, что участие сенегальца в еврокубковом поединке против киевлян пока находится под вопросом.
«Ему нужно еще два-три дня, чтобы полностью вернуться к тренировкам. Он сыграет либо с Динамо, либо с Митьюлландом в чемпионате. Его появление сразу в обоих матчах маловероятно», — цитирует тренера bold.dk.
Ндойе в текущем сезоне провел 9 матчей и забил 7 голов за Копенгаген во всех турнирах, он — второй лучший бомбардир команды после Пиероса Сотериу.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы Копенгаген — Динамо состоится в четверг, 7 ноября. Встреча в Киеве завершилась вничью — 1:1.
После трех туров киевляне и датчане имеют в активе по 5 очков и делят первое место, Мальме набрал 4 очка, Лугано замыкает группу с 1 очком.